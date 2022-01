Wall Street: le début de semaine s'annonce incertain information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, la prudence semblant l'emporter avant une semaine à nouveau très dense sur le front des résultats d'entreprises et des indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 recule de 0,2%, tandis que celui sur le S&P 500 avance à l'inverse de 0,2%, annonçant un début de séance incertain.



La tendance est à la lourdeur à New York depuis le début de l'année du fait de l'accélération de l'inflation, qui a renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide que prévu des taux de la Réserve fédérale.



Sur la semaine écoulée, le S&P 500 a réussi à inverser la tendance baissière des semaines précédentes en clôturant la semaine sur un gain hebdomadaire de 0,8%.



Mais, depuis le début du mois, l'indice de référence abandonne encore près de 7%, ce qui en fait sa pire performance mensuelle depuis mars 2020.



La seule chose dont les investisseurs semblent sûrs à ce stade, c'est que la volatilité est appelée à durer.



'D'un point de vue historique, on sait qu'entre une et trois corrections allant de 5% à 15% se produisent habituellement chaque année', rappelle Mona Mahajan, stratégiste chez Edward Jones.



L'analyste fait valoir que les marchés boursiers américains ont tendance à gagner du terrain lorsque la Fed relève ses taux, en particulier lors des six à 12 mois suivant la première hausse de taux directeurs.



'Au cours des cinq derniers cycles amorcés par la Fed, la hausse moyenne lors de l'année ayant suivi le premier relèvement s'est montée à 5%', note Mona Mahajan.



Du côté des résultats, plusieurs résultats de sociétés de premier plan figurent au programme des jours à venir avec notamment Alphabet, Amazon, AMD, ExxonMobil, Meta ou Nokia au menu.



De bonnes surprises pourraient inciter les investisseurs à revenir sur certaines valeurs, via des rachats à bon compte ciblés sur les société les plus décotées, par exemple.



La semaine qui vient sera également chargée en indicateurs qui, s'ils dépeignent une tendance morose sur fond de resserrement monétaires, risquent fort d'entretenir le courant boursier vendeur.