Wall Street : le début de séance tourne au vinaigre

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert, Wall Street s'est vite retournée à la baisse vendredi matin en réaction à des indicateurs laissant penser que la Réserve fédérale n'est pas près d'infléchir son état d'esprit actuel. En fin de matinée, le Dow Jones cède plus de 0,6% à 34.426,1 points, tandis que le Nasdaq lâche 1,8% à 15.099,5 points. L'économie américaine n'a créé que 210.000 postes non-agricoles en novembre selon le rapport mensuel du Département du Travail, alors que le consensus visait un chiffre bien plus important de 550.000. Mais cette déception apparente ne constitue qu'un trompe-l'oeil et le diable se cache dans les détails de la statistique, font valoir les analystes. D'une part, le taux de chômage a chuté de 0,4 point à 4,2%, soit un niveau nettement en dessous des attentes des économistes (4,5%) du fait d'une nouvelle révision à la hausse des chiffres des deux mois précédents. D'autre part, le nombre d'heures travaillées s'est accru, ce qui montre que 'les entreprises sont confrontées à des problèmes d'embauche' d'après les équipes de Commerzbank. 'Donc, dans l'ensemble, le redressement du marché de l'emploi se poursuit', fait valoir la banque allemande. Pour l'établissement germanique, cette amélioration signifie que la Réserve fédérale ne va pas hésiter à réduire, comme prévu, ses rachats d'actifs ('tapering') à l'issue de sa prochaine réunion, programmée les 14 et 15 décembre. Une autre statistique est venue confirmer, en cours de matinée, la bonne orientation de l'économie américaine. Déjouant tous les pronostics, l'indice ISM des services a en effet progressé de 2,4 points le mois dernier pour établir un nouveau record de 69,1, contre 66,7 au mois d'octobre. Les économistes prévoyaient, au contraire, un repli en direction de 65. Dans l'état actuel des choses, les marchés d'actions américains se dirigent vers une seconde semaine consécutive de baisse après les 2% de pertes déjà essuyées la semaine dernière. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède actuellement 1,5% tandis que le Nasdaq accuse un repli hebdomadaire de l'ordre de 2,8%.

