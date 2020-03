Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le début de séance s'avère un peu décevante Cercle Finance • 20/03/2020 à 16:26









(CercleFinance.com) - Wall Street est difficilement parvenue à s'orienter à la hausse pour cette dernière séance de la semaine, mais poursuit son redressement entamé la veille en dépit de l'influence négative de la rechute des cours du brut. En fin de matinée, le Dow Jones reprend 1,9% à 20.475,5 points, après un bref passage dans le rouge en début de journée, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 2,5% à 7335,7 points. Quelques acheteurs semblent disposés à procéder à des acquisitions ciblées, encouragés par l'action massive des banques centrales lancée la veille. 'Le moral des investisseurs est soutenu par les efforts de relance manifestés par les banques centrales du monde entier visant à limiter l'impact économique de la pandémie de COVID-19', explique Wells Fargo. L'indice indice sectoriel S&P de l'énergie grimpe de 4,8%, grâce entre autres au rebond de l'action Chevron, qui peut sembler contre-intuitive au vu de la nouvelle baisse des cours du brut (-5,8% à 23,8 dollars pour le WTI). Sur le plan des indicateurs, la National Association of Realtors a fait état ce matin de 5,77 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en hausse de +6,5% par rapport à janvier. Les économistes anticipaient une hausse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de 0,7%. Mais c'est la semaine prochaine que les investisseurs découvriront les premières statistiques pour le mois de mars en Europe et aux Etats-Unis, qui devraient permettra une première estimation de l'impact de l'épidémie sur l'activité mondiale. A noter que les marchés américains pourraient devenir 'techniques' à l'approche de la fin de séance de cette journée des 'quatre sorcières', qui doit voir beaucoup d'opérateurs solder leurs positions sur les dérivés, et donc encaisser de lourdes pertes.

