Wall Street : le début de séance s'annonce plutôt favorable

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait progresser lundi en début de séance, les nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de Donald Trump apaisant les incertitudes entourant l'issue de l'élection présidentielle américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands places new-yorkaises avancent de 0,7% à 0,8%, annonçant un début de séance favorable. Alors que les marchés avaient décroché vendredi suite à l'annonce du test positif au Covid-19 du président américain, les investisseurs semblent soulagés par l'annonce de sa sortie probable de l'hôpital au cours de la journée. Si ses médecins affirment que le locataire de la Maison Blanche a repris des forces pendant le week-end, les inquiétudes autour de son état de santé et de la conduite de la campagne présidentielle ne sont toutefois pas totalement dissipées. 'L'incertitude qui entoure l'issue du scrutin n'est pas encore levée', tempère un trader. 'Mais, quand on y regarde bien, il ne s'agit que d'une inconnue de court terme', estime le spécialiste. Par ailleurs, les intervenants de marché semblent de plus en plus persuadés par le scénario d'une victoire du camp démocrate. Un nouveau sondage réalisé par NBC et le Wall Street Journal crédite Joe Biden de 53% d'intentions de votes en vue de l'élection du 3 novembre, contre 39% pour Trump. 'A moyen terme, on peut également s'attendre à ce que la mobilité des acteurs économiques s'améliore avec la découverte d'un vaccin et le vote d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis devrait également contribuer à un certain 'retour à la normale'', ajoute le professionnel. Le trader recommande néanmoins aux investisseurs de bien diversifier leurs portefeuilles afin de se prémunir contre toute emballée de la volatilité avant la tenue de l'élection. Côté statistiques, les investisseurs attendent la publication dans le courant de la matinée de l'indice PMI Markit des services définitif, ainsi que celle de l'ISM non-manufacturier, qui devraient tous deux avoir patiné en septembre. 'La situation sanitaire aux États-Unis reste hétérogène géographiquement mais elle s'est plutôt améliorée depuis août', rappelle-t-on chez Oddo BHF. 'Pour autant, les services liés au tourisme et aux activités sociales sont encore très loin de la normale', souligne le bureau d'études.

