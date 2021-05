Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le début de séance déçoit un peu Cercle Finance • 25/05/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance mardi après l'annonce d'une baisse inattendue de la confiance des ménages, l'occasion pour les investisseurs de souffler un peu après le rebond des derniers jours. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones n'avance que de 0,1% à 34.426,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de moins de 0,4% à 13.713,8 points. Les marchés américains déjouent les attentes d'une hausse qui semblait couler de source après les dernières déclarations jugées encourageantes de la Réserve fédérale. Lael Brainard, gouverneure de la Fed, a en effet estimé hier que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères', une prophétie qui devrait favoriser l'appétit pour le risque. Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, défend la même thèse ce mardi, tout en jugeant indispensable de poursuivre le soutien à l'économie jusqu'au retour au plein emploi. Une certaine lourdeur s'est néanmoins imposée avec la publication de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, qui s'est très légèrement dégradé au mois de mai. Une détérioration que Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, met sur le compte de la perspective d'une remontée de l'inflation et de la fin des versements de chèques aux citoyens américains. Du côté des valeurs, AutoZone lâche 1,8% après avoir dévoilé un résultat net en hausse de 74% à 596,2 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice 2020-21, une performance sensiblement supérieure au consensus de marché. Honeywell recule de 0,5% après avoir confirmé ses objectifs trimestriels et annuels à l'occasion d'une conférence organisée par Wolfe Research, une firme basée à Wall Street.

