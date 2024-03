Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le courant acheteur toujours dominant information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait prolonger son mouvement de hausse jeudi matin, dans l'espoir que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, confirme qu'un assouplissement de la politique monétaire est bien à l'ordre du jour.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, laissant entrevoir une poursuite de la progression de la veille.



Bien que certains stratèges jugent que les marchés d'actions américains commencent à être surachetés, qu'ils montrent des signes de fatigue ou un manque de conviction, le courant acheteur reste bien en place.



Les marchés d'actions américains avaient fini dans le vert hier suite aux propos du président de la Fed selon lesquels une baisse de taux interviendrait nécessairement 'à un moment donné' cette année.



Au deuxième jour de son audition semestrielle au Congrès, Jerome Powell devrait confirmer que la Fed se tient prête à agir afin de soutenir l'économie, tout en précisant que le moment n'est pas encore venu.



Selon le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion du mois de juin est désormais estimée à plus de 60%.



En Europe, la BCE a maintenu sa politique inchangée ce jeudi, mais aussi fait un pas supplémentaire en vue d'une prochaine baisse de taux en revoyant à la baisse ses prévisions d'inflation pour 2024.



Les 'futures' sur les indices boursiers de Wall Street n'ont guère réagi aux diverses statistique parues en début de matinée.



Selon les chiffres communiqués par le Département du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées inchangées à 217.000 lors de la semaine au 2 mars.



Ce chiffre suggère que la normalisation du marché du travail reste lente, alors que doivent être publiées demain les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février.



Les investisseurs pourraient d'ailleurs hésiter à s'engager avant cette statistique très suivie, qui renseignera non seulement sur l'état de santé de l'économie mais apportera aussi des indications sur le moment que choisira la Réserve fédérale pour réduire ses taux.



Les économistes prévoient autour de 200.000 créations de postes le mois dernier, après les 353.000 annoncées pour décembre, avec un taux de chômage stable à 3,7%.





