Wall Street : le coup de blues perdure

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse lundi matin, les craintes persistantes autour du sort d'Evergrande continuant d'assombrir l'humeur des investisseurs. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance en territoire négatif. L'absence de bonnes nouvelles concernant la situation financière du géant chinois de l'immobilier Evegrande contribue largement à donner le blues aux intervenants de marché. Les investisseurs semblent de plus en plus s'interroger sur la capacité du groupe à lever des capitaux afin de compenser ses pertes liées à ses investissements dans les opérations de promotion immobilière. La cotation de ses titres a d'ailleurs été suspendue ce lundi à la Bourse de Hong Kong alors que le groupe s'apprêterait à céder 51% de sa filiale de gestion locative, Evergrande Property Services, afin de couvrir ses échéances de remboursement. Pour certains analystes, les déboires d'Evergrande commencent à faire planer le fantôme de Lehman Brothers. 'Les marchés surveillent l'évolution de la situation pour le promoteur immobilier, dont la dette représente près de 2% du PIB chinois', soulignent les équipes d'IG. 'Mais ils craignent surtout que d'autres groupes en Chine dévoilent le même genre de difficultés, ce qui pourrait créer un risque systémique pour la seconde puissance mondiale, voir à l'international', estime le courtier. Les marchés d'actions traversent une zone de fortes turbulences depuis quelques semaines du fait de la brusque remontée des prix des matières premières et de leurs conséquences en termes d'inflation. Les places américaines pourraient se montrer d'autant plus volatiles cette semaine que seront publiés vendredi les chiffres mensuels de l'emploi, dont la teneur pourrait confirmer ou infirmer le calendrier du resserrement monétaire prévu par la Fed. Selon les spécialistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 500.000 emplois en septembre, après 235.000 en août et 1,05 million en juillet. En attendant, les opérateurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, d'une statistique des commandes à l'industrie qui permettra d'en savoir plus sur la santé du secteur manufacturier. La statistique des commandes à l'industrie, dont la publication est prévue à 10h00 (heure locale), est attendue en hausse de 1% en août, après une progression de 0,4% le mois précédent.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.