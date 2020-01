Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le coronavirus s'étend, les marchés reculent Cercle Finance • 21/01/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - De retour d'un week-end de trois jours, la Bourse de New York a ouvert en baisse mardi matin, victime comme les places asiatiques et européennes de l'épisode épidémique venu de Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de près de 0,3% à 29.271,2 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,2% à 9373,4 points. Les premières pages des quotidiens financiers sont essentiellement occupées par l'annonce de nouveaux cas d'infection au coronavirus 2019-nCoV, qui ne cesse de faire de nouvelles victimes. 'Les investisseurs tentent d'évaluer le risque de contagion en perspective de l'accroissement du trafic en Asie à l'occasion du nouvel an lunaire', explique-t-on chez Wells Fargo Advisors. Sans surprise, ce sont les secteurs des voyages, des transports et du tourisme qui sont les plus touchés. Les valeurs des compagnies aériennes comme United Airlines (-3,1%) et des distributeurs dont Target (-1,7%) se trouvent en particulier sous pression ce matin. Halliburton grimpe de 1,8% après avoir publié un bénéfice net de 285 millions de dollars au titre du quatrième trimestre, soit 32 cents par action, battant de trois cents l'estimation moyenne des analystes. Intel s'adjuge de son côté 1,8% suite à un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies, qui identifient un fort potentiel de changement chez le fabricant de semi-conducteurs.

