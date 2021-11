Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le coronavirus inquiète à nouveau information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, effaçant ainsi une partie de son rebond la veille, sous le coup d'un regain d'inquiétudes concernant le Covid. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les investisseurs ont été cueillis à froid par des propos de Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna, selon lequel les vaccins actuels auront du mal à se montrer efficaces contre le variant 'Omicron'. Dans une interview accordée au Financial Times, le patron de la société biopharmaceutique prédit même une chute 'significative' de l'efficacité des produits actuels. Ce contexte morose incite les investisseurs à se réfugier vers des actifs jugés sûrs, tels que les obligations d'Etat ou l'or. Le vif mouvement de défiance vis-à-vis des actions favorise un retour sur les obligations qui se traduit par un reflux du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans, qui recule à 1,4360%. L'or continue, lui, de bénéficier de son statut de valeur refuge et progresse d'environ 0,7% à 1797,4 dollars l'once. L'indice de volatilité VIX du CBOE, connu sous l'appellation 'indice de la peur', repart à la hausse en s'adjugeant plus de 11% au-delà de 25,5 points ce matin. Outre les inquiétudes sur la conjoncture mondiale, les acteurs de marché se montrent prudents avant la parution, dans les jours qui viennent, d'une série d'indicateurs économiques. Attendu dans la matinée, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait montrer que le moral des ménages résiste plutôt bien, malgré l'intensification des pressions inflationnistes.

