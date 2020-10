Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le contexte de prudence perdure Cercle Finance • 22/10/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli des derniers jours jeudi à l'ouverture, en dépit des chiffres meilleurs que prévu des inscriptions au chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont diminué de 55.000 à 787.000 la semaine dernière, selon le Département du Travail, par rapport aux 842.000 de la semaine précédente. Si ces chiffres s'avèrent meilleurs que prévu, le niveau des inscriptions au chômage demeure encore élevé et l'amélioration du marché du travail reste très lente et très graduelle. En l'absence d'avancées dans les négociations sur le plan de relance budgétaire à Washington, les investisseurs suivront, en cours de matinée, les chiffres clé des ventes de logements anciens. 'Le seuil des six millions d'unités devrait être dépassé pour la première fois depuis 2006', préviennent les économistes d'Oddo BHF. Pour rappel, le pic au plus fort de la bulle immobilière des 'subprimes' avait atteint, courant 2005, 7,25 millions d'unités. Les investisseurs devraient également rester prudents à quelques heures du deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. Après un premier débat favorable au candidat démocrate, les intervenants espèrent que l'événement confortera l'avance de Joe Biden, qui semble être devenu le candidat privilégié de Wall Street depuis quelques semaines. 'Biden mène la course en tête dans les sondages, avec une avance confortable en Pennsylvanie et Floride, les deux plus importants des états-pivots', rappelle-t-on chez Oddo.

