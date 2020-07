Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le Conference Board provoque la déception Cercle Finance • 28/07/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Wall Street bat en retraite mardi matin, confirmant son mouvement de repli amorcé à l'ouverture, après l'annonce d'une baisse plus forte que prévu de la confiance des ménages américains. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,6% à 6432,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,5% à 10.480,3 points. Les marchés d'actions américains avaient ouvert dans le rouge ce matin après la publication de résultats décevants de grands noms de la cote, dont 3M et McDonald's. Le conglomérat 3M lâche ainsi plus de 5% après avoir fait état d'un BPA ajusté en baisse de 16,4% à 1,78 dollar au titre du deuxième trimestre, certains de ses marchés ayant souffert de la crise liée à la pandémie de Covid-19, comme les équipements automobiles. Le géant américain de la restauration rapide McDonald's cède, lui, plus de 2% après avoir dégagé, au deuxième trimestre, un bénéfice net d'environ 483,8 millions de dollars, contre 1,52 milliard un an plus tôt, de nombreux restaurants ayant dû fermer leurs portes en raison de l'épidémie. Seul Pfizer se met positivement en avant avec un gain de 3% suite à la révision à la hausse de ses objectifs pour l'exercice 2020 dans le sillage de solides ventes de médicaments sous brevet au cours du trimestre écoulé. Les marchés ont confirmé leur repli après la parution en début de matinée d'un indice de confiance des consommateurs du Conference Board en baisse, à 92,6 au mois de juillet contre 98,3 en juin. Les économistes l'anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 94,5. Les investisseurs semblent également partis pour adopter une attitude prudente avant le coup d'envoi, dans la matinée, de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Sans attendre son communiqué prévu demain soir, la Fed a d'ores et déjà assuré ce matin qu'elle avait l'intention de prolonger tous ses programmes de soutien monétaire au gouvernement, aux entreprises, et aux emprunteurs individuels jusqu'à la fin de l'année.

