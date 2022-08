Wall Street: le compte à rebours avant Powell est enclenché information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note incertaine vendredi matin, les investisseurs retenant leur souffle à quelques minutes de l'intervention très attendue de Jerome Powell depuis Jackson Hole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de 0,3% à 0,4%, signalant un début de séance en très légère hausse.



Le président de la Réserve fédérale américaine va probablement reconnaître, devant un parterre de banquiers centraux, que la Fed compte poursuivre son durcissement monétaire afin de brider l'inflation.



Mais il y a de grandes chances qu'il inquiète les marchés s'il dévie de sa rhétorique habituelle en se montrant plus 'hawkish' qu'à l'accoutumée, ce que les investisseurs semblent avoir déjà intégré au vu de la correction amorcée par les marchés sur la semaine écoulée.



'Si les relèvements de taux additionnels de la Fed devaient se montrer efficaces dans l'atténuation de l'inflation qui sévit actuellement, Powell pourrait revêtir le costume de Superman en portant les indices à la hausse au cours de l'année qui vient', estime Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



'Mais si la Fed, ou les marchés, devaient mal évaluer la trajectoire et les moteurs de l'inflation, l'issue pourrait devenir bien plus préoccupante pour les investisseurs', prévient le stratège de la banque suisse.



Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a montré que l'idée d'un ralentissement des hausses de taux faisait son chemin au sein du FOMC, mais plusieurs de ses membres ont depuis laissé entendre que l'institution devait aller plus loin dans ses efforts.



Pour Bruno Cavalier, chez Oddo BHF, le taux d'inflation reste bien trop élevé pour tranquilliser la Fed et l'économiste s'attend donc à ce que Powell reste engagé dans la voie d'un resserrement fort et rapide.



Le baromètre FedWatch du CME montre que les investisseurs sont désormais partagés sur la prochaine décision de la Fed, 49,5% des traders anticipant un relèvement de 50 points de base alors qu'ils sont 50,5% à prévoir un resserrement de 75 points.



A noter que les 'futures' sur les grands indices new-yorkais étaient initialement orientés à la baisse ce matin, mais ils se sont soudainement redressés suite à la parution, une heure avant l'ouverture, de chiffres de la consommation très inférieurs aux attentes.



D'après le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent, là où les analystes anticipaient une augmentation de 0,5%.



Selon une mécanique bien établie, ces mauvaises nouvelles pour l'économie sont des bonnes nouvelles pour les marchés, car elle signifie que la Fed pourrait lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire afin de ne pas trop brider la croissance.



Les investisseurs attendent également, dans la matinée, les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs.