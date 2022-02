Wall Street: le climat géopolitique reste tendu information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 17:41

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note de lourdeur lundi matin, les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine incitant toujours les investisseurs à la prudence.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 1% à 34.404,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance timidement, progressant de 0,2% à 13.828,5 points.



Wall Street continue d'être fragilisée par les déclarations alarmistes de Washington selon lesquelles une invasion russe serait 'imminente', ce qui conduit la Maison Blanche à demander à tous les américains de quitter l'Ukraine.



Le chef de la diplomatie russe, Sergeï Lavrov, est toutefois venu faire retomber la tension en affirmant que la voie diplomatique était toujours privilégiée et qu'il y avait toujours une chance d'aboutir à un accord.



L'aversion au risque perdure malgré tout et l'indice de volatilité VIX du CBOE, souvent surnommé 'indice de la peur', remonte en flèche de 7,9% à 29,5 points.



Dans cet environnement dominé par l'aversion au risque, les investisseurs préfèrent se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, ce qui profite aux valeurs refuges comme l'or.



Le métal jaune accentue ses gains ce matin, affichant une hausse de 1,4% à 1867,3 dollars l'once.



L'argent, autre valeur refuge traditionnelle, grimpe de son côté de 2%.



Sur le front obligataire, l'emprunt à 10 ans repasse au-dessus du seuil psychologique des 2%.



Le secteur de l'énergie décroche de plus de 3%, les tensions entre la Russie et l'Ukraine suscitant la crainte de perturbations dans la production du secteur.



Parmi les plus forte baisses du Dow Jones, Cisco perd 1,5% sur des informations de presse évoquant une éventuelle offre de rachat sur Splunk, une plateforme de données 'cloud' pour la cybersécurité.



JPMorgan cède 1,5%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies.