Wall Street: le climat de morosité entretenu par FedEx information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prolonger son mouvement de repli vendredi matin suite aux résultats trimestriels inférieurs aux attentes et aux objectifs très décevants communiqués par FedEx.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 1,3% en moyenne, signalant un début de séance dans le rouge.



A l'image de la prudence affichée ces derniers jours, les investisseurs devraient choisir de rester sur la touche, les prévisions pessimistes livrées par FedEx hier soir contribuant largement à leur circonspection.



Le groupe de messagerie et de logistique, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique des Etats-Unis, a en effet retiré ses prévisions annuelles en raison du contexte économique difficile.



Attendus initialement la semaine prochaine, ses résultats n'ont, eux, pas atteint les attentes et le numéro deux mondial de la messagerie s'écroulait de quelque 21% en cotations avant-Bourse.



'Nous anticipions un trimestre compliqué, mais ses résultats préliminaires ressortent bien en-dessous de nos estimations et en-deçà des prévisions les plus pessimistes', soulignent les équipes de Wells Fargo.



'FedEx a reconnu qu'il avait été pris de court par la rapidité et l'ampleur du déclin des volumes d'activité, ce qui ne lui a pas permis d'ajuster suffisamment vite ses coûts afin de préserver ses résultats', explique pour sa part Credit Suisse.



Les annonces de FedEx ont retenu toute l'attention des intervenants au moment où Wall Street entame la fin du trimestre, une période durant laquelle les résultats de sociétés commencent à faire du souci.



Les prévisions pour les résultats du troisième trimestre ont constamment été revues en baisse ces derniers mois, à tel point qu'ils sont désormais attendus en petite hausse de 3,7%, contre 9,8% il y a près de trois mois, selon les dernières données de FactSet.



Avec des signaux d'alarme qui se multiplient depuis quelques semaines, voire quelques mois, il apparaît de plus en plus évident que la première économie mondiale se dirige lentement mais inexorablement vers la récession.



D'après les travaux de FactSet, 240 sociétés de l'indice S&P 500 ont d'ailleurs mentionné le terme 'récession' lors de leur conférence téléphonique ayant suivi la publication de leurs résultats de deuxième trimestre, ce qui constitue un niveau record depuis 2010.