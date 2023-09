Wall Street: le ciel s'assombrit, seuils techniques en péril information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 17:35

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en baisse mardi en réaction à l'apparition de nouveaux signes économiques préoccupants, une tendance qui s'accompagne d'une dégradation visible au niveau des facteurs techniques.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 0,8% à 33.743,5 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de 1,1% à 13.119,4 points, confirmant la cassure des 13.350 points.



Après avoir enfoncé les seuils des 4500 puis des 4400 points au cours des deux dernières semaines, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - franchit aujourd'hui à la baisse le niveau des 4300 points.



Le S&P repasse également sous sa moyenne mobile des cinq derniers jours, signe que la tendance haussière du marché pourrait être en péril après la forte hausse enregistrée sur la première moitié de l'année.



Comme depuis une dizaine de jours, la volatilité remonte par ailleurs en flèche avec un bond de 8% à plus e 18 de l'indice de la volatilité du CBOE - le fameux 'baromètre de la peur' - ce qui traduit une nervosité croissante.



Après une ouverture dans le rouge, les marchés américains ont rapidement piqué du nez dans le sillage de la publication d'un indicateur venu confirmer l'assombrissement des perspectives économiques aux Etats-Unis.



La confiance du consommateur américain s'est dégradée bien plus fortement que prévu en septembre, à 103, contre 108,7 le mois dernier, pour atteindre des niveaux indicatifs d'une prochaine récession.



La composante mesurant les anticipations a chuté à 73,7, contre 83,3 en août, repassant sous le seuil des 80 points qui suggère traditionnellement l'occurrence d'une récession à un horizon d'un an.



Les inquiétudes liées au budget américain pèsent également sur Wall Street avec la menace grandissante d'un 'shutdown', c'est-à-dire d'une fermeture des administrations fédérales américaines dès ce week-end.



Avec seulement quelques sessions prévues d'ici à la date fatidique du 30 septembre, le Congrès dispose de très peu de temps pour adopter un projet de loi sur le financement du gouvernement afin d'éviter une fermeture avant le début de l'année fiscale 2024 (1er octobre).



Alors que l'économie américaine se heurte aujourd'hui à plusieurs vents contraires pour l'économie (reprise du remboursement des prêts étudiants, grève dans l'automobile, remontée des prix de l'essence) une fermeture des administrations pourraient avoir un impact économique sévère.



Malgré ce contexte peu rassurant, les obligations d'Etat ne jouent pas leur rôle de valeur refuge et le rendement des Treasuries à 10 ans a inscrit ce matin un nouveau pic depuis 2007 au-delà de 4,54%.



Les intervenants de marché craignent que cette poussée de fièvre ne finisse par pousser le rendement du 10 ans américain en direction du seuil des 5%, un niveau considéré comme critique.



Du côté des changes, le dollar continue de s'apprécier face à l'euro, qui enfonce ses planchers les plus récents pour désormais évoluer autour de 1,0575, un plus bas depuis mars dernier.