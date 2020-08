Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le cap de la hausse maintenu après l'ISM Cercle Finance • 03/08/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York maintient le cap de la hausse lundi matin suite à la publication d'un indice ISM manufacturier nettement supérieur aux attentes. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones avance ainsi de 0,7% à 26.614,6 points tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,2% à 10.873,7 points, à moins d'une cinquantaine de points de son précédent record de 10.905 points. Bonne nouvelle, la croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière a progressé plus rapidement que prévu aux Etats-Unis en juillet, d'après les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés ce matin. Cet indice d'activité - réalisé auprès des directeurs d'achats - est ressorti à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin, et reste bien au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il reflète une croissance du secteur. Les économistes prévoyaient néanmoins une hausse moins spectaculaire, autour de 53 points. Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, toujours soutenue par ses poids lourds technologiques de la trempe d'Apple (+3,8%), qui reste plus forte hausse du Dow ce lundi après son envolée de 10,5% vendredi. Microsoft, notamment, est bien orienté et grimpe de quelque 3,7% après avoir reconnu l'existence de discussions en vue de racheter les activités américaines de l'application de vidéo chinoise TikTok. Sur le S&P 500, Eli Lilly progresse de 2,5% après avoir démarré un essai de phase III évaluant un médicament en prévention de l'infection au Covid-19 chez les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée. Mais c'est surtout le fabricant d'appareils et de logiciels médicaux pour le traitement du cancer Varian qui se met en évidence ce matin (+22%) après l'annonce de son rachat par l'allemand Siemens Healthineers pour un montant de plus de 16 milliards de dollars.

