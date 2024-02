Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le calme s'impose, plusieurs indicateurs en vue information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir autour de son point d''équilibre lundi matin, dans un marché qui s'annonce attentiste à l'entame d'une semaine riche en indicateurs économiques de premier plan.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 affichent des progressions de l'ordre de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance stable, voire en très légère hausse.



Les principaux indices de Wall Street ont atteint de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière, bien aidés par les résultats meilleurs que prévu de Nvidia, qui se sont accompagnés de prévisions prometteuses.



Le S&P 500 affiche désormais un gain de près de 6,7% depuis le début de l'année, une hausse significative qui pourrait ouvrir la voie à quelques prises de bénéfices dans les prochaines séances.



La séance du jour devrait rester relativement calme grâce à un agenda allégé, même si les ventes de logements neufs viendront animer la tendance dans le courant de matinée.



La semaine s'annonce néanmoins un peu plus chargée sur le plan des indicateurs avec en point d'orgue, jeudi, la parution de l'indice des prix à la consommation dit 'PCE'.



Cette mesure de l'inflation, l'une des statistiques les plus regardées par la Fed, pourrait bien influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la banque centrale.



Le PIB américain du quatrième trimestre sera également suivi mercredi après une première estimation qui l'avait évolué en hausse de 3,3% en rythme annuel, un chiffre qui avait surpassé la plupart des prévisions du marché.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications des groupes technologiques Salesforce et Dell seront suivies de près de confirmer la bonne santé du secteur de la tech.



Selon les données de FactSet, 88% des sociétés technologiques du S&P 500 ont annoncé des profits de quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes, contre 75% pour l'indice S&P dans son ensemble.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.