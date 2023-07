Wall Street: le calme règne avant Independence Day information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance lundi matin à l'orée d'une séance écourtée pour cause de Fête de l'indépendance, les marchés d'actions interrompant ainsi leur séquence haussière de la semaine écoulée.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 progresse à l'inverse de 0,1%, signalant un début de séance hésitant.



Les volumes s'annoncent réduits et les échanges très calmes en ce pont du 4 juillet, qui verra Wall Street clôturer à 13h00 (heure de New York) aujourd'hui, puis rester fermée pendant toute la journée de demain.



Sur la semaine passée, le Dow Jones et le S&P 500 avaient tous les deux gagné 2%, tout comme le Nasdaq qui vient ainsi de boucler neuf semaines de progression sur dix.



Avec un gain de l'ordre de 15% sur la première moitié de l'exercice, le S&P a signé cette année son cinquième meilleur premier semestre depuis 1990, ce qui constitue habituellement un bon présage pour l'ensemble de l'année boursière.



Mais bon nombre d'analystes font remarquer que la progression de l'indice de référence a été tirée, pour l'essentiel, par les géants technologiques les plus exposés à l'intelligence artificielle.



A eux seuls, ces 'Sept Magnifiques' - à savoir Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet (Google), Nvidia et Meta - ont grimpé de 85% sur les six premiers mois de l'année.



Autre motif de préoccupation, l'horizon économique s'assombrit avec le scénario de plus en plus probable d'une récession qui se profile d'ici à la fin de l'année, sans compter la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



Les investisseurs vont pouvoir affiner, au cours des jours qui viennent, leur jugement sur l'état de l'économie au gré de plusieurs statistiques qui pourraient constituer le prochain catalyseur des marchés pour aller plus haut, ou au contraire justifier un épisode de consolidation.



Parmi les nombreux indicateurs macroéconomiques au programme de la semaine figurent l'indice ISM des services aux Etats-Unis, les dernières 'minutes' de la Réserve fédérale ou encore le rapport sur l'emploi américain.



Sont attendus, dans le courant de la matinée, l'indice ISM du secteur manufacturier, ainsi que le PMI de S&P Global sur l'industrie.



Ces données devraient permettre aux intervenants de bâtir des scénarios sur le calendrier de relèvement des taux d'intérêt attendu de la part de la Réserve fédérale, alors que les récentes déclarations de Jerome Powell, son président, ont renforcé l'hypothèse d'au moins deux nouvelles hausses de taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse en direction de 3,84% après s'être tendu à près de 3,90% en fin de semaine dernière.



Du côté des devises, le dollar efface ses gains de la nuit, avec un euro qui remonte au contact de 1,0910.



Fidèle à son parcours incertain des dernières séances, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) repart lui à la hausse de 1% pour s'échanger à 71,3 dollars.