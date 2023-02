Wall Street: le bilan hebdomadaire s'alourdit encore information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse vendredi et se dirige vers de lourdes pertes sur l'ensemble de la semaine, victime de dégagements consécutifs à des chiffres de l'inflation bien plus mauvais que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,4% à 32.693 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 2,1% à 11.342,9 points.



La statistique du déflateur des dépenses du consommateur (PCE) - la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed - est venue contredire ce matin les espoirs du marché selon lesquels l'inflation aurait atteint un pic.



'Ces chiffres démontrent que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, sera bien plus chaotique qu'initialement considéré', réagit Christophe Boucher, le directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



Du fait d'un rebond des prix de l'essence, l'indice PCE 'core' (de base) est ainsi ressorti à 4,7% sur un an, contre 4,6% en décembre, alors que les analystes espéraient un ralentissement autour de 4,4%.



Bien au-dessus des attentes, ces chiffres pourraient pousser la Fed à décider davantage de hausses de taux qu'anticipé, voire à opter pour un relèvement de 50 points de base dès le mois de mars.



La probabilité d'une hausse de taux de 50 points à l'issue de la réunion du mois de mars, et non de 25 points, atteint désormais quasiment 33%, contre 27% hier, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



'Ces chiffres remettent aussi en cause la possibilité que la Fed puisse baisser ses taux plus tard dans l'année, comme cela était attendu par les marchés', souligne Christophe Boucher, chez ABN Amro Investment Solutions.



Autre élément plaidant pour la poursuite du resserrement monétaire, les dépenses de consommation des ménages ont rebondi de 1,8% en janvier, une progression très supérieure aux prévisions du consensus.



Cette double évolution, qui témoigne d'une inflation toujours insuffisamment maîtrisée et d'une activité économique vigoureuse, semble peu susceptible d'inciter la Fed à renoncer à sa politique restrictive.



Pour ne rien arranger, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est remonté à 67 en février, contre 64,9 en janvier, ce qui conforme là encore la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis.



Tous ces chiffres, qui plaident pour une poursuite du cycle de remontée des taux aux Etats-Unis, font encore progresser le dollar, qui s'échange désormais autour de 1,0550 face à l'euro.



Les rendements des Treasuries remontent eux aussi, pour la même cause qui soutiennent le billet vert, avec un papier à dix ans qui revient à proximité de plus hauts de trois mois, à presque 3,96%.



Avec ses pertes significatives du jour, le Dow Jones cède pour l'instant plus de 3% sur l'ensemble de cette semaine écourtée pour cause de Washington's Birthday, le S&P 500 lâche 3,3% et le Nasdaq perd 3,8%.