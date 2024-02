Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le biais haussier reste en place, Ford en vue information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert mercredi matin dans le sillage des résultats bien accueillis de Ford et Uber, deux poids lourds de la cote.



Une demi-heure avant l'ouverture, les principaux indices new-yorkais se dirigent vers des gains allant de 0,2% à 0,4%, ce qui devrait permettre au S&P 500 et au Nasdaq de revenir à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.



La Bourse de New York avait consolidé à l'horizontale mardi, mais un biais légèrement haussier avait fini par l'emporter grâce à un mouvement de reflux des rendements obligataires.



L'indice Dow Jones (+0,4%) avait enchaîné une septième hausse en neuf séances et inscrit au passage sa seconde meilleure clôture de tous les temps suite à des indicateurs économiques rassurants.



La conviction que l'économie américaine se dirige vers un atterrissage en douceur a été renforcée par l'optimisme concernant la saison des résultats et une série de publications meilleures que prévu.



En l'absence d'indicateurs significatifs, les investisseurs se concentrent sur les résultats des sociétés, étudiant leur résistance afin d'évaluer la santé de l'économie américaine dans son ensemble.



Ford s'adjuge près de 6% en cotations avant-Bourse suite à des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, en dépit de la grève de l'UAW, et à des perspectives positives pour 2024.



Uber a dévoilé de son côté un bénéfice net attribuable de 1,4 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2023, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 1,2 point à 3,4%, un nouveau record historique.



Contre la tendance, Snap - le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat - décroche de 30% hors séance après avoir fait état de résultats et de prévisions décevantes.



Au chapitre économique, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2 milliards de dollars en décembre, par rapport à 61,9 milliards en novembre, selon les chiffres du Département du Commerce.



L'autre temps fort de la séance sera la parution dans le courant de la matinée des stocks de pétrole qui pourraient bien avoir un impact sur le prix du baril de brut texan (WTI), pour l'instant en hausse de 0,7% à 73,8 dollars.





