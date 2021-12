Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le besoin de prendre un peu de repos information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait s'accorder une pause mercredi dans les premiers échanges après deux séances de hausse qui ont permis aux marchés de revenir à leurs niveaux d'avant la découverte d'Omicron. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance peu actif. Les inquiétudes liées à la propagation du nouveau variant ont été encore apaisées mardi par la publication d'une étude en provenance d'Afrique du Sud jugée rassurante quant à la dangerosité de cette nouvelle mutation du coronavirus. 'Des données préliminaires concernant l'activité des anticorps laissent penser que nous disposons des outils adéquats et qu'Omicron ne constitue pas le 'scénario catastrophe' que tout le monde redoutait', souligne UBS. La volatilité, elle, revient elle aussi à ses niveaux d'avant l'apparition de la nouvelle souche, avec un indice VIX du CBOE qui reflue désormais en direction de 21,8 points. La page Omicron semblant d'ores et déjà tournée, les investisseurs vont dorénavant se tourner vers les prochaines échéances, économiques et monétaires en tête. En ce sens, les intervenants de marché pourraient hésiter à poursuivre le rebond à deux jours des chiffres très attendus sur l'inflation aux Etats-Unis. Du côté des emprunts d'Etat, le rendement du 10 ans américain repart à la hausse et avance de presque deux points de base, à 1,4960%, tandis que sur le front du pétrole, les cours remontent aux aussi, avec un WTI en augmentation de 0,2% à 72,25 dollars. L'activité s'annonce peu animée aujourd'hui, avec aucun indicateur majeur à l'agenda, à l'exception peut-être des stocks de pétrole aux Etats-Unis qui seront publiés dans le courant de la matinée.

