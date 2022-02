Wall Street: la volatilité reflue, mais l'hésitation domine information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans tendance claire mardi matin en l'absence de catalyseurs, le regain d'appétit pour les valeurs technologiques observé la semaine dernière paraissant désormais s'émousser.



Environ 45 minutes avant le début des échanges, le 'future' sur le Dow Jones avance de 0,1%, tandis que le contrat à terme sur le Nasdaq recule de 0,3%, annonçant un début de journée sur une note incertaine.



Porté par les bons résultats d'Amazon, le Nasdaq Composite avait gagné 2,4% la semaine dernière, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l'année.



Mais les marchés d'actions américains ne semblent pas être en mesure de prolonger leur rebond de la semaine écoulée, malgré un contexte de volatilité bien moins prononcé qu'en début d'année.



A New York, chaque séance de Bourse s'avère un peu moins irrégulière que celle de la veille depuis début février et l'indice mesurant la volatilité implicite du S&P 500, surnommé 'indice de la peur', se stabilise encore autour de 23 points, loin du pic de 36 points atteint le mois passé.



Les analystes rappellent que la volatilité des marchés boursiers américains a tendance à s'accentuer lorsque la Fed est sur le point de relever ses taux d'intérêt.



D'après UBS, les investisseurs restent fondamentalement optimistes, mais préfèrent attendre 'la bonne opportunité' pour se positionner sur les secteurs qui les intéressent, comme la santé ou la technologie.



'Au vu du niveau élevé de l'inflation et des relèvements de taux qui se profilent, les investisseurs attendent le bon moment pour placer leur argent', explique Iqbal Khan, président d'UBS Europe, Moyen-Orient et Afrique et co-président d'UBS Gestion de Fortune.



Bien que le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, ait perdu près de 6% depuis le début de l'année et que le Nasdaq ait cédé plus de 10% dans l'intervalle, ce moment ne semble toujours pas venu.



'Sachant que les éléments contraires au niveau des taux d'intérêt, de l'inflation et de la croissance ne sont pas prêts de disparaître dans l'immédiat, nous doutons que les marchés d'actions reviennent rapidement à leur trajectoire de l'an dernier, qui les faisaient atteindre de nouveaux records tous les jours', prévient Craig Fehr, stratège chez Edward Jones.