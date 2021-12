Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la vapeur s'inverse, suspense sur Apple information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge lundi matin, les investisseurs digérant la forte hausse de la semaine dernière en attendant le résultat de la prochaine réunion de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de plus de 0,7% à 35.705,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède lui aussi 0,7% à 15.520,3 points.



Le comité stratégique de la Réserve fédérale - le Federal Open Market Committee (FOMC) - entamera ses débats demain matin, mais ne présentera pas ses conclusions avant mercredi après-midi.



A l'issue de cette réunion de deux jours, la Fed publiera un communiqué qui sera étudié de près par les intervenants afin de se faire une idée du calendrier du resserrement monétaire envisagé par la Fed.



Certains observateurs notent que le marché cherche surtout à reprendre son souffle après sa belle envolée de la semaine passée.



Le Dow Jones s'était en effet apprécié de 4% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de mars, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 3,8%.



Pour les analystes, la résistance des marchés face au choc Omicron laisse penser que le traditionnel 'rally de fin d'année', qui se solde par un gain mensuel moyen de 1,5% au mois de décembre, reste d'actualité.



'En partant du principe que la réunion de la Fed ne réservera pas de surprises majeures, le S&P 500 pourrait avoir le champ libre pour améliorer sa performance annuelle déjà impressionnante (+26% depuis le 1er janvier) en y ajoutant des gains de toute fin d'année', comment les équipes de Raymond James.



Les valeurs liées au tourisme, telles que Delta Air Lines (-4%), chutent lourdement alors que les frontières se referment et que les quarantaines se multiplient.



L'annonce du décès d'un patient contaminé par le variant 'Omicron' au Royaume-Uni semble en particulier refroidir les investisseurs.



Côté valeurs, Apple pourrait devenir ce lundi la première entreprise américaine cotée à franchir le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation, un peu plus d'un an après avoir dépassé le cap des 2.000 milliards.



Pfizer grimpe de presque 5%, bien aidé par des propos d'UBS qui a relevé sa recommandation sur l'action du géant pharmaceutique de 'neutre' à 'achat'.



Aucun indicateur économique majeur ne figure à l'agenda du jour.





