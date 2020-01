Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la trajectoire haussière reprend ses droits Cercle Finance • 22/01/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin, les bons résultats trimestriels de quelques poids lourds de la cote - IBM en tête - semblant apaiser les craintes liées à la propagation du coronavirus chinois. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 29.306,6 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 9432,9 points. Depuis 24 heures, les économistes des grandes banques d'affaires tentent de rassurer leurs clients sur l'impact de la pandémie en provenance de Wuhan. 'Les intervenants de marché espèrent que l'épidémie du nouveau coronavirus, potentiellement mortel, pourra être endiguée', commentent les analystes de Wells Fargo Advisors. Parallèlement, la saison des résultats trimestriels bat son plein, un événement qui devrait d'après les stratèges permettre de relancer la trajectoire haussière sur les marchés. Le bilan du jour s'annonce pourtant relativement contrasté. Si IBM grimpe de presque 4% sur le Dow Jones après avoir fait part d'un chiffre d'affaires particulièrement dynamique sur le trimestre écoulé, Netflix rétrocède lui 2,1% sur le Nasdaq en dépit d'une croissance meilleure que prévu au niveau de ses abonnés mondiaux. Johnson & Johnson prend lui aussi le chemin de la baisse, là encore malgré une publication trimestrielle ressortie au-delà des attentes du marché. Du coté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de logements anciens, ressorties à 5,54 millions en nombre annualisé le mois dernier, soit une hausse de 3,6% par rapport à novembre. Les économistes anticipaient une hausse plus raisonnable, de l'ordre de 1,3%.

