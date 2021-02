Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la trajectoire haussière demeure intacte Cercle Finance • 16/02/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note positive mardi au sortir d'un long week-end de trois jours, à la faveur notamment d'une accélération plus nette que prévu de l'activité industrielle dans l'Etat de New York. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 31.511,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,2% à 14.118,2 points. L'activité manufacturière s'est intensifiée dans la région de New York au mois de février, à en croire l'indice Empire State compilé par la Fed locale. L'indicateur s'est inscrit en hausse de neuf points ce mois-ci pour s'établir à +12,1, un plus haut depuis plusieurs mois, alors que les économistes attendaient une progression plus limitée, autour de six points. Le redressement du dollar, qui se raffermit quelque peu et efface le terrain perdu la veille, freine malgré tout la progression des marchés. Le billet vert remonte à 1,2110 face à l'euro après s'être replié en fin de semaine dernière suite à la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi inférieur aux attentes pour janvier. L'attention des investisseurs reste par ailleurs focalisée sur les résultats de sociétés du quatrième trimestre, même si le rythme des publications tend désormais à s'estomper. Palantir décroche de 10% après avoir dévoilé des pertes au titre de son quatrième trimestre malgré un bond de 40% de son chiffre d'affaires sous l'impulsion de ses nombreux gains de nouveaux contrats (bp, US Air Force,...). Reste que la saison des résultats écoulée peut être considérée comme un succès: alors que les analystes anticipaient des bénéfices en baisse, les entreprises américaines ont dévoilé des profits en hausse de 7% en moyenne.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.