Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la trajectoire ascendante se poursuit information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, poursuivant sa dynamique favorable des dernières semaines, même si sa progression pourrait rester limitée en attendant les nombreux rendez-vous prévus d'ici à la fin de la semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en toute petite hausse.



En reprenant 1% la semaine passée, l'indice S&P 500 vient d'aligner trois semaines consécutives de progression, tandis que le Nasdaq s'est octroyé une progression de 2%.



Quant à l'indice Dow, il a enchaîné 13 séances de hausse d'affilée, une série inédite depuis 1987 qui a fini par s'interrompre jeudi.



Le principal événement de la semaine est prévu après la clôture des marchés jeudi soir avec la publication des résultats trimestriels d'Apple et d'Amazon.



'Sur la base de nos récentes vérifications réalisées en Asie, nous pensons qu'Apple devrait au moins présenter des revenus liés à l'iPhone en ligne avec les attentes, avec de bonnes surprises possibles', prédisent les analystes de Wedbush.



Alors que plus de la moitié des résultats ont été publiés, les entreprises américaines ont fait, jusqu'ici, mieux que prévu.



D'après FactSet, 80% des sociétés du S&P 500 ont jusqu'ici fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, une performance qui se situe bien au-delà des moyennes historiques à cinq ans (77%) et 10 ans (73%).



Aucun indicateur économique n'est à l'agenda aujourd'hui mais la semaine sera chargée sur ce terrain avec en point d'orgue, vendredi, les chiffres de l'emploi pour le mois de juillet.



La tendance pourrait néanmoins être affectée par la remontée des rendements obligataires, qui risque de rendre les actions moins attractives et susciter un coup de frein économique lié à des taux en état de tension.



Après avoir franchi la barre symbolique des 4% vendredi dernier, le rendement du 10 ans se replie en direction de 3,96% lundi matin.



Avec le reflux des taux, le dollar recule également, avec un euro qui remonte à 1,1020, les cambistes doutant qu'il aille bien loin du fait du mouvement de désinflation qui semble désormais bien entamé aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.