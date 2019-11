Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la trajectoire ascendante continue Cercle Finance • 05/11/2019 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait voguer vers de nouveaux records mardi matin en attendant de nouvelles informations concernant un potentiel accord commercial avec la Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent en moyenne de 0,3%, annonçant une poursuite de la trajectoire haussière des derniers jours. Aux dernières nouvelles, Pékin accepterait de réduire ses droits de douane sur les produits américains et de faciliter l'investissement étranger en Chine. Wall Street vole de records en records depuis quelques jours à la faveur d'informations encourageantes sur les relations avec la Chine et l'enthousiasme ne semble pas prêt de retomber. 'Le Dow Jones est parvenu à atteindre de nouveaux plus hauts cette semaine, l'indice ayant notamment franchi la zone des 27.315 points ainsi que la résistance des 27.403 points', souligne-t-on chez IG. 'L'absence de résistances au-dessus des niveaux actuels fait apparaître un nouveau potentiel de hausse, les investisseurs souhaitant pour l'instant poursuivre la dynamique favorable du moment', ajoute le courtier. Plusieurs stratèges décrivent plus prosaïquement un accès de panique à la hausse dû au phénomène de 'fear of missing out', la peur de rater le train de la hausse. Les prises de risques pourraient toutefois s'avérer réduites dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM des services, attendu en légère baisse au mois d'octobre. Alors que les négociations avec la Chine se poursuivent, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit à 52,5 milliards de dollars en septembre, selon le Département américain du Commerce, contre -55 milliards le mois précédent.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.