Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tentation des prises de profits revient information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance vendredi après avoir inscrit de nouveaux records la veille suite au mouvement de hausse déclenché par les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.



En milieu de journée, le Dow Jones recule de 0,4% à 39.610,5 points, tandis que le Nasdaq Composite est stable, autour de 16.407,5 points.



Les grands indices new-yorkais avaient tous inscrit des plus hauts 'intraday' et de clôture jeudi dans le sillage des déclarations rassurantes de la Réserve fédérale américaine, qui a confirmé mercredi le scénario privilégié de trois baisses de taux cette année.



Mais les prévisions décevantes communiquées hier soir par Nike en marge de la publication de ses résultats trimestriels suscitent aujourd'hui quelques interrogations et incitent les investisseurs à la prudence.



Le titre du fabricant d'articles sportifs lâche plus de 7% et accuse la plus forte baisse de l'indice Dow Jones après avoir fait état de perspectives inférieures aux attentes du marché.



'L'image de marque de Nike doit encore regagner de son allant', jugent les équipes d'UBS.



'Ses chaussures les plus vendues ne sont plus autant recherchées par les consommateurs que par le passé et le groupe doit sortir davantage de nouveautés afin de redynamiser sa croissance', soulignent les analystes.



A la hausse, Fedex grimpe de 8% après avoir au contraire dépassé les estimations de Wall Street, à la faveur des réductions de coûts engagées dans le cadre de son plan stratégique 'Drive'.



Alphabet est également orienté à la hausse (+2%) et revient en direction de ses plus hauts historiques à la faveur d'une recommandation favorable de Wedbush, qui a ajouté le titre à sa liste de 'meilleures idées d'investissement'.



Les investisseurs craignent par ailleurs que la raréfaction des indicateurs et des grands rendez-vous économiques au cours de la semaine à venir prive les acheteurs de raisons d'entretenir le mouvement haussier.



Selon Pictet AM, les marchés d'actions recèlent toujours un potentiel haussier intéressant, mais la poursuite du 'rally' va beaucoup dépendre des performances de la locomotive boursière Nvidia.



Le titre s'adjuge encore 1,8% aujourd'hui et signe l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500, alors qu'UBS a relevé son objectif de cours de 800 à 1100 euros, saluant 'le seul fabricant de puces capable de créer son propre marché'.



Le S&P 500 affiche pour l'instant une hausse de près de 2,4% sur l'ensemble de la semaine et s'achemine donc vers sa première performance hebdomadaire positive après deux semaines de consolidation.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones progresse lui de 2,3% et le Nasdaq 2,7%





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.