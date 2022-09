Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la tension sur les taux alimente la prudence information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante jeudi matin face à une nouvel épisode de tension sur l'obligataire, en réaction à des indicateurs économiques toujours solides.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans véritable direction.



Les nombreuses statistiques publiées en début de matinée ont accentué les tensions sur les rendements en dressant un tableau d'une économie américaine résistante, qui apparaît en mesure d'encaisser de nouvelles hausses de taux.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont notamment baissé de manière inattendue la semaine dernière, signant un recul de 5000 à 213.000, ce qui traduit une poursuite des tensions sur le marché du travail.



Du côté de l'inflation, les prix à l'importation ont subi un deuxième repli d'affilée au mois d'août (-1%) sous le coup de la chute des prix des produits pétroliers et du dollar fort.



Sur le front de la consommation, les ventes de détail ont augmenté de 0,3% en août, amorçant un rebond après leur recul de 0,4% sur le mois précédent.



Tous ces chiffres - qui ne témoignent pas vraiment d'un net ralentissement de l'économie américaine ni d'une récession imminente - confirment que la Fed va rester engagée sur la voie d'une hausse vigoureuse de ses taux.



Conséquence, les rendements des obligations du Trésor américain augmentent sur toutes les échéances, les titres à plus long terme se rapprochant même de leurs records annuels.



C'est le cas du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans, qui dépasse 3,42%, non loin de son précédent zénith de 3,48% établi au mois de juin.



La vive hausse des rendements des Treasuries, qui rend de fait les actions moins séduisantes, a été renforcée par la publication cette semaine de chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes et par les déclarations très rigoureuses de la Réserve fédérale sur la nécessité de relever les taux.



En dépit de la vigueur des taux, le dollar marque un peu le pas face à l'euro qui parvient à se maintenir très légèrement au-dessus du seuil de la parité.



Les cours du pétrole repartent à la baisse sur le NYMEX, les bons indicateurs dévoilés dans la matinée n'ayant pas apaisé toutes les inquiétudes planant sur la demande des Etats-Unis, qui reste de loin la premier consommateur mondial d'or noir.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute actuellement de 2% aux abords de 86,7 dollars.





