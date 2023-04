Wall Street: la tension remonte sur l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en repli mercredi, affaiblie par une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor alors que les résultats trimestriels continuent d'animer la cote.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.888,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,4% à 12.105,6 points.



Les marchés d'actions souffrent du mouvement de correction qui se poursuit sur les taux longs, en particulier sur le papier à dix ans américain qui remonte à près de 3,63%.



Les analystes justifient ce courant vendeur par le scénario trop conciliant sur lequel pariaient jusqu'à présent les marchés obligataires.



'Les marchés se sont empressés d'intégrer (...) la perspective de baisses agressives des taux d'intérêt par la Fed pour renflouer le secteur financier', rappelle Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



'Selon nous, ils sont allés trop vite en besogne', souligne l'analyste.



'Les pressions inflationnistes sont encore là et nous estimons que les marchés sont maintenant trop optimistes vis-à-vis de la rapidité des baisses de taux d'intérêt à venir', poursuit-il.



'La décrue actuellement anticipée d'ici au mois de juillet ne va probablement pas se concrétiser', selon le stratège.



La tendance est en outre affectée par la publication de résultats d'entreprise ayant livré une image plutôt terne de l'activité économique.



Morgan Stanley recule de 0,1% après avoir annoncé que son bénéfice avait dépassé les attentes au premier trimestre, mais que sa division de banque d'investissement avait pâti du manque d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) et d'introductions en Bourse (IPO).



Netflix chute de plus de 3% suite à la présentation de résultats trimestriels plutôt solides, accompagnés de l'annonce de prévisions moins bonnes que prévu pour le deuxième trimestre.



Les investisseurs prendront connaissance, ce soir après la clôture, des résultats de Tesla, IBM et Alcoa.



Les intervenants attendent surtout la parution, dans l'après-midi, du Livre Beige de la Réserve fédérale, qui devrait leur permettre d'en savoir davantage sur l'état de l'économie américaine et du crédit à la consommation.



'On verra dans quelle mesure la chute de SVB et le stress en résultant ont affecté les conditions d'activité, d'emploi et de crédit', indiquent les analystes d'Oddo BHF.



Le document pourrait leur fournir de nouvelles indications sur le possible relèvement de taux de 25 points de base prévue de la part de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion des 2 et 3 mai, qui reste le scénario privilégié par les marchés.



Sur le marché pétrolier, les cours consolident malgré l'annonce d'un recul des stocks hebdomadaires de pétrole brut, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui recule de 0,4% à 79,7 dollars.



L'or, pour sa part, ne profite pas de son statut de valeur refuge et recule de 0,7% tout en demeurant au-dessus du seuil de 2000 dollars l'once, ce qui correspond toujours à plus de 50% par rapport son niveau de début 2019.