Wall Street : la tension monte à nouveau sur l'obligataire

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin et abandonner une partie de ses gains de la veille, les investisseurs hésitant à poursuivre le rebond alors que la tension monte de nouveau sur le marché obligataire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent autour de 0,1%, annonçant une ouverture en léger repli. Porté par des indicateurs économiques meilleurs que prévu, l'indice S&P 500 avait bondi de 2,4% hier, soit sa meilleure performance journalière depuis le mois de juin dernier. Un énième regain de tension sur le compartiment obligataire devrait toutefois inciter les investisseurs à marquer une pause aujourd'hui. Les rendements des emprunts d'Etat américains s'inscrivent de nouveau en forte hausse en raison des inquiétudes de plus en plus vives sur une surchauffe de l'économie américaine et une remontée de l'inflation. Le rendement des titres américains à dix ans prend actuellement deux points pour revenir à 1,44%. Ces tensions n'épargnent pas les pays d'Europe: le rendements des Bunds allemands à dix ans affiche une hausse d'un point à -0,33%. Pour certains experts, la pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis ne constitue pas forcément une mauvaise nouvelle pour les marchés d'actions. 'Elle est également signe d'une économie qui accélère, et de nombreux secteurs sont susceptibles d'en bénéficier', expliquent ainsi les équipes d'Indosuez Wealth Management. Pour le gestionnaire de fortune, les investisseurs positionnés sur les valeurs 'cycliques', c'est-à-dire exposées à la reprise, et 'value' - à savoir des actions décotées par rapport à leur valeur intrinsèque - pourraient d'ailleurs être récompensés.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.