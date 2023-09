Wall Street: la tendance vacille face à la grève dans l'auto information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 15:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue sur une note de prudence vendredi, les indicateurs d'activité positifs en provenance de Chine étant plus que compensés par la grève historique qui secoue le secteur de l'automobile.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La tendance est soutenue d'un côté par des nouvelles rassurantes sur la Chine, où la production industrielle, un indicateur économique important, a augmenté de 4,5% en glissement annuel en août.



Autre élément encourageant, les ventes au détail, un indicateur majeur de la vitalité de la consommation du pays, ont augmenté de 4,6% en glissement annuel en août, ce qui représente une accélération par rapport à l'augmentation de 2,5% du mois de juillet.



'On aurait presque envie de dire 'enfin!' concernant la dernière série de chiffres macroéconomiques concernant la Chine, publiée cette nuit', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Globalement, ces dernières semaines, les publications macroéconomiques chinoises, même si elles sont encore assez faibles, sont plus souvent ressortie supérieures aux attentes', souligne le stratège.



Outre les indicateurs chinois, la vigueur des indicateurs américains contribuent également à la hausse des marchés d'actions, à commencer par l'annonce d'un retour de l'indice Empire State en terrain positif



L'indice qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York a progressé de 21 points à +1,9, ce qui traduit une timide amélioration de la conjoncture générale du secteur.



Le Département du Travail a par ailleurs annoncé que les prix à l'importation avaient augmenté de 0,5% en août, après une hausse de 0,1% en juillet, mais leur hausse n'atteint que 0,1% hors carburant, tout comme le mois précédent.



Les inquiétudes entourant les conséquences de la grève lancée dans la nuit par le syndicat UAW des ouvriers de l'automobile - après l'échec de négociations salariales - devraient néanmoins peser sur Wall Street.



Ce mouvement de grève concerne pour l'instant trois sites de production appartenant à Ford, GM et Stellantis, mais les analystes redoutent que ce conflit s'étende dans la durée et à d'autres usines.



'Il s'agit d'une situation potentiellement catastrophique pour GM et Ford, qui viennent de s'engager dans une transformation majeure vers l'électrique pour la décennie à venir', souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Mais si les demandes de l'UAW devaient être acceptées, le modèles économiques des constructeurs de Détroit ne seraient plus rentables, ni pérennes', explique-t-il.



Les investisseurs semblent également hésiter à prendre des positions tranchées à quelques jours du début de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.



De l'avis des analystes, la récente remontée des cours pétroliers observée depuis la fin de l'état risque de pousser la Fed à maintenir une approche restrictive.



Les nombreux signes de résistance de l'économie américaine pourraient également pousser la Réserve fédérale à poursuivre sur la voie du resserrement monétaire.



Conséquence, le rendement des bons du Trésor se tend de nouveau, au-delà de 4,31%.



Le dollar se replie de 0,2% face à l'euro, qui revient aux abords de 1,0665, ce qui n'empêche pas les cours pétroliers de consolider après leur envolée des dernières semaines, le WTI cédant 0,8% pour repasser sous les 90 dollars.