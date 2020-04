Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance se reprend avec le pétrole Cercle Finance • 22/04/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin à la faveur d'un semblant d'apaisement sur le compartiment pétrolier, dont les turbulences avaient perturbé les marchés en début de semaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 1,6% à 23.393,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 2,1% à 8436,5 points. Après la chute libre des derniers jours, l'heure semble à l'accalmie sur le marché du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui remonte actuellement de 22% à plus de 14,2 dollars. Publiés ce matin, les stocks commerciaux de pétrole des Etats-Unis sont ressortis, sans surprise, en hausse d'environ 15 millions de barils, selon les données de l'EIA (Energy Information Administration). Les cours restent néanmoins très volatils et le sursaut actuel ne signifie nullement que le marché a retrouvé une forme d'équilibre et que la demande a touché son point bas, assurent les spécialistes. D'un point de vue sectoriel, l'accalmie sur le front pétrolier se traduit toutefois par un bond de 2,5% de l'indice S&P du secteur de l'énergie. Les investisseurs saluent par ailleurs la mise en place hier à Washington d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelque 480 milliards de dollars, dont 300 milliards entièrement destinés aux crédits pour les petites entreprises. Pour le reste, ce sont surtout les résultats qui animent la tendance. Netflix cède ainsi 2,8% après avoir pourtant réussi à attirer deux fois plus d'abonnés que prévu sur la période allant de janvier à mars, une accélération que le géant du streaming juge toutefois 'temporaire' en cette période de confinement. A l'inverse, AT&T parvient à progresser de 0,2% en dépit de résultats trimestriels moins bons que prévu, les investisseurs voulant retenir la bonne maîtrise des coûts démontrée par l'opérateur historique américain.

