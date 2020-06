Wall Street : la tendance se fait plus hésitante

(CercleFinance.com) - Après trois séances consécutives de hausse, la Bourse de New York évolue sur une note plus hésitante ce mercredi, les investisseurs semblant tiraillés entre les signes de reprise économique et les craintes entourant une 'seconde vague' du coronavirus.

Alors que la préouverture laissait espérer un gain supérieur à 1%, le Dow Jones recule ainsi de 0,2% à 26.243,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,3% à 9925,7 points.

Les marchés d'actions américains affichent désormais un rebond de plus de 35% depuis leurs points bas du mois de mars, ce qui semble inciter certains investisseurs à la prudence.

'Cela amène de nombreux observateurs à se demander si les marchés financiers ont pris une longueur d'avance sur l'économie et si cette situation est opportune', souligne Colin Moore, le directeur des investissements chez Columbia Threadneedle.

'Les investisseurs semblent de plus en plus confiants à l'égard de deux scénarios économiques (reprise en forme de V ou de U)', analyse le gestionnaire d'actifs.

Chez Columbia Threadneedle, la trajectoire en forme de 'U' est aujourd'hui le scénario jugé le plus probable, même si la probabilité accordée à une reprise plus lente en forme de 'L' est jugée 'substantielle'.

Autre motif de prudence, six Etats américains ont enregistré hier leur plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas depuis le début de la pandémie, à savoir le Texas, la Floride, l'Arizona, l'Oregon et l'Oklahoma.

En dépit de ses atermoiements, Wall Street reste en mesure d'aligner une quatrième séance de hausse d'affilée, une performance qui le placerait dans une situation idéale avant d'aborder, vendredi, la séance stratégique des 'quatre sorcières'.

Côté valeurs, Oracle perd 3% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, les activités du groupe de logiciels dans le 'cloud' n'ayant pas été à la hauteur des attentes du marché.