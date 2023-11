Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la tendance s'essouffle, doutes sur la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans direction claire mardi matin, poursuivant sa consolidation de la veille dans un marché à nouveau inquiet d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici à la fin de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre ou en léger repli, laissant entrevoir une ouverture en ordre dispersé.



Après les récents propos de la Fed et les derniers chiffres de l'emploi, les investisseurs se disaient qu'il n'y aurait plus de hausse de taux cette année, mais ils sont manifestement allés trop vite en besogne.



Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, a jeté un froid hier soir en jugeant qu'il fallait attendre de voir comment les données évoluaient avant de considérer que le combat contre l'inflation était gagné.



Dans un marché en hausse de plus de 6% en une semaine, ces propos pourraient servir de prétexte à entretenir le mouvement de consolidation à l'horizontale amorcée la veille.



Après l'excellent parcours réalisé la semaine passée, les investisseurs veulent visiblement reprendre leur souffle en attendant d'y voir plus clair, ce qui se pourrait se traduire par une modeste consolidation, soit en stagnant par rapport aux niveaux actuels soit en reculant un peu.



En réaction aux commentaires de Kashkari, le dollar remonte face à l'euro, qui avait récemment atteint son plus haut niveau en deux mois vis-à-vis du billet vert mais qui revient maintenant en direction de 1,0675.



Sur le marché des Treasuries, le rendement à 10 ans retombe lui autour de 4,61% après son petit sursaut de la veille.



Au chapitre économique, le déficit commercial s'est accru à 61,5 milliards de dollars au mois de septembre, par rapport à celui de 58,7 milliards du mois précédent, selon le Département du Commerce.



L'essentiel de la saison des résultats étant désormais passé, il est par ailleurs logique de voir les marchés observer une pause.



Uber Technologies a néanmoins surpris le marché ce matin en publiant un bénéfice net de 221 millions de dollars au troisième trimestre à la faveur d'une marge opérationnelle (Ebitda) en amélioration de 1,3 point à 3,1%, soit un plus haut historique.





