Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tendance s'alourdit en attendant Powell information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en baisse jeudi, les investisseurs marquant une pause dans l'attente de la prise de parole, demain, du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 40.752,3 points, tout comme le Nasdaq Composite qui revient en direction de 17.858,5 points.



Les marchés d'actions américains avaient bien réagi, dans un premier temps, à l'annonce d'un rebond surprise des inscriptions au chômage, venue renforcer la perspective d'une baisse de taux dès le mois prochain.



Mais la préoccupation première des investisseurs reste le rendez-vous annuel de banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, dont l'intervention de Jerome Powell prévue demain constituera le principal événement.



Les investisseurs savent que la Fed a pour coutume d'utiliser le symposium afin de livrer des indices concernant l'évolution prochaine de sa politique monétaire.



Cette année, les intervenants attendent des éléments susceptibles de contenir des indications sur le calendrier de ses baisses de taux, l'institution ayant récemment envoyé plusieurs signaux laissant entendre qu'un assouplissement monétaire était à attendre en septembre.



Les marchés continuent pour l'instant de privilégier la piste d'une baisse de taux de 25 points de base, un scénario dont les chances s'établissent à 75% selon le FedWatch de CME Group, une réduction de 50 points étant quant à elle jugée possible à 25%.



Avec un gain de 0,8% pour le S&P, Wall Street n'a guère bougé depuis le début de la semaine, alors que tout le monde attend ce que Jerome Powell va dire.



Dans l'attente des annonces de Jerome Powell, le rendement des Treasuries à 10 ans rebondit de plus de neuf points de base pour s'approcher de 3,87%.



Le pétrole, lui, est orienté à la hausse, à près de 73,1 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.