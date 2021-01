Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance s'alourdit avec les financières Cercle Finance • 15/01/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse vendredi matin, les résultats trimestriel de JPMorgan et Citigroup, pourtant supérieurs aux attentes, n'ayant pas suffi à dynamiser les marchés d'actions. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 0,9% à 30.702,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,9% à 12.989,2 points. Le secteur financier pèse tout particulièrement sur la tendance, sous le coup des résultats de trois banques américaines dont les publications sont toutes sanctionnées par les investisseurs. JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, perd 2,2%, les opérateurs ayant surtout retenu de ses trimestriels meilleurs que prévu des perspectives toujours incertaines pour l'exercice 2021. L'action Citigroup chute, elle, de près de 5% après l'annonce d'un profit en repli de 7% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, un BPA pourtant nettement supérieur au consensus de marché. Wells Fargo décroche de son côté de plus de 7% après avoir fait état d'une hausse de 4% de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison notamment d'un recul de ses provisions pour créances douteuses. Au final, l'indice regroupant les valeurs financières du S&P 500 accuse une perte de près de 2%. Du coté de la macroéconomie, les nouvelles ne sont pas beaucoup plus rassurantes. Après une baisse de 1,4% en novembre, les ventes de détail ont diminué de 0,7% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait une diminution bien moindre. L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que le consensus des économistes anticipait un recul un peu moins fort. Conséquence logique de la recrudescence de l'épidémie, le moral du consommateur américain s'est dégradé en janvier, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressorti à 79,2 en estimation préliminaire, après 80,7 en décembre. Seul rayon de soleil du jour, la production industrielle s'est accrue de 1,6% en décembre selon la Réserve fédérale, une progression bien supérieure à ce que les économistes espéraient en moyenne.

