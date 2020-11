Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance reste orientée à la hausse Cercle Finance • 05/11/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Après ses scores étincelants de la veille, la Bourse de New York devrait rester orientée à la hausse jeudi matin dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle, qui pourrait tomber dans le courant de la soirée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 1,4% à 2,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés américains avaient signé hier une séance sensationnelle, où toutes les classes d'actifs avaient progressé simultanément, des actions au pétrole en passant par les bons du Trésor. Si le Dow Jones réduisait ses gains de moitié sur le finish, l'indice industriel conservait encore une avance de près de 1,4%, tandis que le Nasdaq bondissait de presque 4% dans le sillage des infatigables 'GAFAM'. Wall Street s'est envolée malgré la matérialisation du pire scénario électoral possible, à savoir un résultat qui s'annonce particulièrement serré, même si les décomptes semblent pour l'instant favorables à Joe Biden. Les investisseurs vont donc suivre avec attention aujourd'hui les annonces concernant le dépouillement des derniers votes dans les derniers Etats. 'Les marchés financiers risquent désormais de réagir au gré des résultats partiels et des possibles développements juridiques', s'inquiète Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. Malgré l'incertitude entourant l'issue du scrutin, les marchés boursiers avaient fini dans le vert hier, les investisseurs jugeant que les banques centrales et les gouvernements continueront à soutenir l'économie, quel que soit le nom du vainqueur. En ce sens, il sera intéressant de voir quel message ressortira, dans l'après-midi, du comité stratégique de la Réserve fédérale américaine, qui se réunit en plein imbroglio électoral. D'après les analystes, la Fed se trouve aujourd'hui tiraillée entre une situation sanitaire qui se dégrade et une situation économique qui tend à s'améliorer aux Etats-Unis. 'Face à ces éléments, la Fed va donc sans doute attendre plus de visibilité et le mois de décembre pour communiquer sur de nouvelles mesures de soutien qui pourraient être décidées', estime Alexandre Neuvy, le responsable de la gestion privée d'Amplegest.

