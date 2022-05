Wall Street: la tendance reste fragile information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait de nouveau ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs continuant de digérer les chiffres de l'inflation pas totalement rassurants parus la veille.



A une vingtaine de minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,4% et 1,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Selon des chiffres publiés une heure avant l'ouverture, les prix à la production ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et de 0,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze mois écoulés, la hausse des prix producteurs s'établit ainsi en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, contre +11,5% et +7,1% respectivement en mars.



Si ces chiffres sont plutôt meilleurs que prévu, les investisseurs gardent en tête la déception liée à la publication, hier, de données sur les prix à la consommation beaucoup moins encourageants.



Bien que ralentie par rapport au mois précédent, l'inflation en avril est ressortie à un niveau supérieure aux prévisions, à +8,3% en rythme annuel contre +8,1% attendus par le consensus.



Du point de vue des investisseurs, ce ralentissement moins marqué que prévu de l'inflation renforce les pressions qui s'exercent sur la Réserve fédérale en faveur d'une poursuite du resserrement de sa politique monétaire.



La probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 50 points de base en juin est d'ailleurs évaluée par les traders à 94,1% selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Les 5,9% restants tablent, eux, sur un relèvement de 75 points.



Autre élément plaidant pour la poursuite du durcissement, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage n'a que très légèrement augmenté la semaine dernière, à 203.000 contre 202.000 une semaine plus tôt.



A environ 1,04 euro, le dollar fait preuve d'une certaine vigueur en réaction à la publication de ces chiffres, tandis que les rendements des emprunts d'Etat américains accentuent leur repli, avec un 10 ans qui revient à 2,83%.