Wall Street : la tendance reste à la lourdeur

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue de nouveau dans le désordre vendredi, le retour au calme sur le marché obligataire s'étant avéré de courte durée. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 32.630 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche un gain de 0,6% à 13.191 points qui ne suffit pas à compenser les 3% perdus la veille. Les marchés d'actions américains restent fidèles au parcours en montagnes russes qui les a caractérisés pendant toute la semaine, au gré de l'évolution erratique des rendements obligataires. Une brusque dégradation des taux longs ce vendredi conduit les investisseurs à ne pas multiplier les prises de positions. Après une nette détente la veille, le rendement des Treasuries américaines à 10 ans repart à la hausse ce matin, s'affichant à 1,73%, c'est-à-dire non loin de son récent plus haut annuel établi au-delà de 1,75%. Un regain de tension directement attribué à une décision prise ce matin par la Réserve fédérale en rapport avec l'arrivée à expiration à la fin du mois d'une exemption temporaire accordée aux établissements bancaires. En mai dernier, la Fed avait exclu les bons du Trésor américains du calcul de ses normes de levier afin de réduire les tensions sur le marché obligataire et de stimuler le crédit en pleine vague pandémique. La banque centrale estime cependant que le marché de l'obligataire s'est depuis 'stabilisé'. Un constat que ne partagent pas les analystes. 'Nous pensons désormais que le rendement du bon du Trésor à 10 ans va continuer à augmenter', président les analystes de Capital Economics, qui voient le taux de référence américain atteindre 2,25% à la fin de l'année. En l'absence d'indicateurs économiques, les investisseurs se focalisent par ailleurs sur les rares publications de résultats d'entreprise venant animer la cote. FedEx grimpe ainsi de 6% après avoir dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé à la faveur d'un volume de livraisons 'sans précédent' pendant la période des fêtes. Nike cède en revanche 4% après des résultats trimestriels mitigés, marqués notamment par un chiffre d'affaires très inférieur aux attentes duû à l'encombrement des ports américains.

