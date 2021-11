Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance positive n'est pas remise en cause information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin suite à l'annonce d'une augmentation plus forte que prévu de l'activité manufacturière dans l'Etat de New York, une bonne nouvelle qui stimule l'optimisme des investisseurs à leur retour de week-end. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices américains avancent de 0,4% en moyenne, annonçant un début de séance en territoire positif. L'indice 'Empire State' des conditions générales du secteur manufacturier dans la région de New York s'est nettement redressé en novembre, pour ressortir à 30,9 contre 19,8 en octobre. L'indicateur s'avère ainsi nettement supérieur aux anticipations des économistes. Les marchés d'actions bénéficient depuis plusieurs semaines d'une dynamique favorable, portés à la fois par des indicateurs économiques solides et une saison de résultats satisfaisante. Vendredi, Wall Street avait signé une fin de semaine positive, mais terminé sur un bilan hebdomadaire légèrement négatif qui a mis fin à une série gagnante de cinq semaines de hausse d'affilée. Les analystes estiment toutefois que ce contrecoup ne vient pas remettre en cause la tendance positive qui s'est enclenchée début octobre. 'Une véritable ambiance d'appétit pour le risque s'est installée, avec des petites capitalisations qui atteignent de nouveaux plus hauts, une surperformance des valeurs cycliques par rapport aux défensives avec des secteurs comme les transports et les semi-conducteurs aux avant-postes', soulignent les équipes de Raymond James. Le gestionnaire d'actifs américain craint toutefois que les marchés boursiers soient en train d'opter pour le chemin de la facilité, ou en tout cas 'la voie de la moindre résistance', et trouvent que bon nombre d'actions affichent des niveaux 'surachetés' à court terme. 'Nous recommandons aux investisseurs d'adopter une attitude pragmatique lorsqu'il s'agit de réaliser de nouveaux achats au vu des niveaux de prix actuels', indique Raymond James dans son point hebdomadaire. La société de gestion conseille de profiter des corrections occasionnelles de certains secteurs et titres en vue de profiter d'opportunités intéressantes. L'attention des investisseurs se tournera demain vers la publication des ventes au détail, sachant que les premières indications disponibles signalent une accélération en octobre reflétant à la fois un effet-prix et une hausse des volumes.

