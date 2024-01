Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tendance portée par la croissance information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi dans un contexte de regain d'appétit pour le risque alimenté par des chiffres de la croissance meilleurs que prévu, qui écartent les craintes d'une récession.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant une ouverture dans le vert.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que la croissance du PIB avait atteint 3,3% aux Etats-Unis au quatrième trimestre, selon une toute première estimation, alors que le marché anticipait une hausse de l'ordre de 2%.



Toujours d'après Washington, les commandes de biens durables se sont stabilisées au mois de décembre, alors que le marché les attendait en hausse.



Le Département du Travail a de son côté annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté de 15.000 à 214.000 lors de la semaine écoulée, confortant le scénario d'un fléchissement graduel du marché du travail.



Toutes ces données économiques semblent aller dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, sans pour autant faire reculer les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en mars.



Les traders considèrent qu'il y a 46% de chances que la Réserve fédérale réduise ses taux lors de sa réunion du 20 mars, contre 40% hier, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



La vigueur de l'économie américaine efface les effets liés aux résultats décevants de Tesla publiés hier soir, qui étaient sanctionnés par un repli de presque 9% en cotations avant-Bourse.



'Les bénéfices, le chiffre d'affaires et les marges brutes n'ont pas été à la hauteur au quatrième trimestre et l'avertissement selon lequel les ventes pourraient être nettement inférieures cette année n'aidera pas les investisseurs à se sentir à l'aise', réagit Josh Gilbert, analyste de marché pour eToro.



IBM est attendu, au contraire, en hausse de 7% à l'ouverture suite à l'annonce de perspectives positives pour 2024, le groupe informatique américain tirant parti de son expertise dans l'IA.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.