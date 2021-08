Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance patine après de nouveaux records information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York reprend son souffle mardi matin, les marchés évoluant dans des directions opposées après avoir atteint de nouveaux pics historiques en tout début de journée. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 35.231,8 points, après un nouveau record à 35.268,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 14.795 points. Cette journée s'apparente à une nouvelle séance de pause qui permet aux investisseurs de digérer les gains de la saison des résultats, alors que les inquiétudes autour de la propagation du variant Delta s'intensifient. Signe des interrogations des investisseurs, le 'VIX' du CBOE remonte un peu (+1% à 16,9 points). D'un point de vue sectoriel, les compartiments les plus dynamiques sont toutefois ceux liés au scénario de la reflation ('reflation trade'), ce qui montre que les opérateurs restent attachés aux thèmes du redressement de l'économie et du retour de l'inflation. Figurent aux avant-postes les valeurs liées aux matières premières (+1,2%), aux financières (+0,9%) et aux industrielles (+0,8%). Le secteur de l'énergie s'adjuge plus de 1,2% alors que les cours du brut prennent plus de 3,5% dans un marché très volatil. La dégradation des T-Bonds, de 1,31% vers 1,34%, ne ralentit en rien la trajectoire des indices américains, pas plus que la remontée du dollar (+0,2%) qui revient à son plus haut niveau face à l'euro (1,1720) depuis le mois d'avril. Côté valeurs, Sysco s'envole de près de 7% mardi après avoir relevé sa fourchette-cible de BPA pour l'exercice 2021-22, désormais attendue entre 3,33 et 3,53 dollars, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Walmart avance de 1,4% à la faveur de commentaires favorables de BofA, qui dit avoir identifié cinq catalyseurs à même de soutenir la valeur d'ici à la fin de l'année.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.