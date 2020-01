Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance largement soutenue par la santé Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Attendue en baisse, Wall Street évolue finalement dans le vert mercredi matin grâce à la bonne tenue des valeurs de la santé, emmenées par UnitedHealth dont les bons résultats sont largement salués. L'indice Dow Jones prend 0,6% à 29.103,6 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, affiche quant à lui un gain de 0,5% à 9296,3 points. Les valeurs de la santé apportent une solide contribution à cette hausse, dans le sillage des résultats meilleurs que prévu du géant américain de l'assurance et des services de santé UnitedHealth. Coté sur le Dow, UnitedHealth bondit de presque 3% ce matin après avoir dégagé un BPA ajusté en hausse de 19% à 3,90 dollars au titre des trois derniers mois de 2019, dépassant de 12 cents à l'estimation moyenne des analystes. Ses performances ont été soutenues en particulier par sa branche de gestion de régimes d'assurance médicaments Optum. Les géants pharmaceutiques Merck (+1,4%) et Pfizer (+1,3%) en profitent pour reprendre du terrain et l'indice S&P du secteur de la santé gagne 0,8%, soit la meilleure performance du jour. L'indice S&P des valeurs financières perd quant à lui 0,4%, victime des comptes trimestriels décevants de deux géants du secteur. Bank of America perd près de 2% suite à la présentation d'un bénéfice net en baisse de 4% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, une performance pourtant supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Goldman Sachs parvient à gagner 1,5% bien que le bénéfice de la banque d'affaires ait fondu de 24% au quatrième trimestre du fait d'une flambée des rémunérations, des bonus et des provisions pour litiges. Le marché attend par ailleurs la signature, d'ici une quarantaine de minutes à la Maison Blanche, de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine. Steven Mnuchin a néanmoins averti que les USA étaient prêts à relever leurs tarifs douaniers si la Chine ne respectait pas les termes de cet accord commercial de 'phase 1'.

