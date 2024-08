Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tendance haussière ne semble pas en péril information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir de l'avant mercredi matin après avoir interrompu de peu, hier, une série de huit séances consécutives de hausse.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,2%, annonçant un léger rebond après la petite consolidation de la veille.



L'indice S&P 500 avait fini en baisse de 0,2% mardi, ce qui l'avait empêché d'aligner une neuvième séance d'affilée dans le vert, ce qui aurait constitué un nouveau record depuis 2004.



Malgré ce hiatus, les analystes estiment que la tendance reste favorable sur les marchés d'actions américains, la correction observée au début du mois d'août ayant désormais été totalement effacée.



A près de 5600 points, le S&P est désormais à environ 1% de son plus haut historique de presque 5670 points, atteint le mois dernier.



'Nous pensons que l'environnement reste favorable pour les marchés d'actions au regard des fondamentaux toujours solides au niveau des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises et de la perspective d'une baisse des taux de la Fed, loin des niveaux restrictifs qui prévalaient jusqu'à présent', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



Le stratège de la banque suisse dit toujours prévoir un indice S&P 500 à 5900 points d'ici à la fin de l'année et à 6200 points à horizon juin 2025.



La capacité de l'indice de référence des gérants de fonds américains à atteindre de nouveaux records va beaucoup dépendre des déclarations de la Réserve fédérale.



Jerome Powell, le président de la Fed, doit prendre la parole vendredi à l'occasion d'une intervention très attendue lors de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming).



'Powell devrait en profiter pour clarifier la trajectoire à venir de la Fed', prévient Mark Haefele, chez UBS.



'Mais d'un point de vue historique, les baisses de taux de la Fed durant des périodes non-récessionnistes ont été généralement favorables aux marchés d'actions, avec une hausse moyenne de 17% pour le S&P 500 au cours des 12 mois ayant suivi le premier assouplissement', rappelle-t-il.



Avant cela, les intervenants pourront se faire une idée des intentions de la banque centrale avec la publication, dans le courant de l'après-midi, du compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire.



Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains continuent de se détendre pour s'approcher de la barre de 3,80% pour ce qui concerne les titres à dix ans, un nouveau plus bas depuis le début de l'année.



Les contrats de référence sur le brut évoluent en ordre dispersé en attendant la parution, dans la matinée, des stocks de pétrole aux Etats-Unis, seule statistique au menu du jour.



Le Brent gagne actuellement 0,6% à 77,7 dollars le baril, mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,4% à environ 74 dollars.





