Wall Street: la tendance haussière mise à mal information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, à l'issue d'une semaine volatile due au renforcement des perspectives d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed suite à des propos plus mesurés de Jerome Powell.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 0,7%, annonçant un début de séance négatif.



Pendant toute la semaine, les places boursières américaines ont évolué en dents de scie, reflétant les difficultés à décrypter le discours de Powell, qui a toutefois fini par être interprété comme le signal d'un possible accélération du relèvement des taux de la Réserve fédérale.



Lors d'une conférence organisée mercredi à Washington, le patron de la Fed a très clairement laissé entendre que sa mission, à savoir la lutte contre l'inflation, était loin d'être terminée.



'La Fed est prête à monter ses taux encore plus haut que prévu si le regain de vigueur de l'emploi devait se confirmer ou si les chiffres d'inflation se mettaient à surprendre à la hausse', résument les analystes d'Oddo BHF.



Sur la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant 0,7%, tandis que le Nasdaq accuse un repli hebdomadaires de 1,8%, interrompant un mouvement haussier qui durait jusqu'ici depuis cinq semaines.



L'indice Dow Jones n'affiche plus qu'une progression symbolique de 1,7% depuis le 1er janvier, là où le Nasdaq Composite gagne encore plus de 12,6% cette année.



Le retour au calme de Wall Street est favorisé par un léger apaisement des tensions sur le marché obligataire et par l'attente de l'indice Michigan sur la confiance du consommateur américain, qui paraîtra dans la matinée.



Les économistes s'attendent à un indicateur en légère progression en février sous l'impulsion de la récente remontées des marchés boursiers, un élément toutefois compensé par le récent rebond des prix à la pompe.