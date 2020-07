Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance favorable se poursuit Cercle Finance • 23/07/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, notamment dans le sillage des résultats trimestriels bien accueillis de deux ténors de la technologie, Tesla et Twitter. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 est globalement stable, mais celui sur le Nasdaq 100 progresse de plus de 0,4%. Tesla s'adjuge près de 4% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé hier soir un profit inespéré de 2,18 dollars par titre, même si l'intégralité des gains provient de son activité de crédit automobile, et non des ventes de voitures proprement dites. Twitter se dirige lui aussi vers une ouverture en forte hausse après l'annonce d'une forte progression du nombre d'utilisateurs au cours du trimestre écoulé. Contre la tendance, Microsoft abandonne près de 2% après avoir battu le consensus tant au niveau de ses bénéfices que du chiffre d'affaire, ce qui montre que les 'vraies' attentes du marché étaient sans doute plus élevées. La tendance positive est également favorisée par les espoirs entourant la mise en oeuvre de nouvelles mesures de relance budgétaire, alors que les allocations de chômage supplémentaires et le soutien aux petites entreprises doivent bientôt prendre fin. 'Nous pourrions voir un plan budgétaire de 1.000 à 1.500 milliards de dollars qui prolongerait certaines mesures de relance fédérales - mais pas toutes - jusqu'à la fin de l'année', pronostique ainsi BlackRock. La publication, il y a une demi-heure, d'une hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage ne semble en revanche pas avoir trop inquiété les investisseurs. Le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.416.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.307.000 la semaine précédente. Les intervenants de marché attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui sera dévoilé en tout début de séance.

