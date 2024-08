Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tendance est en train de se retourner information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le rouge, Wall Street tente de repasser en territoire positif mardi matin, les investisseurs se repositionnant timidement à l'achat à la veille des résultats très attendus de Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones revient autour de l'équilibre, à 41.238,8 points, mais le Nasdaq Composite affiche encore un gain de près de 0,3% à 17.772,4 points.



L'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le géant des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle (IA), semble inciter les intervenants à la prudence.



Les résultats du fabricant de processeurs, prévus mercredi soir après la clôture, vont venir éprouver le récent rebond des places boursières américaines, qui a ramené l'indice S&P 500 à 0,6% de son record historique.



Ceux qui jouent la Bourse à la hausse espèrent que les performances du groupe californien viendront alimenter les gains boursiers, ou tout au moins préserver ceux déjà réalisés.



Après les propos rassurants tenus la semaine passée par Jerome Powell, le patron de la Fed, de bonnes surprises pourraient toutefois permettre au S&P d'atteindre de nouveaux sommets.



'En imaginant que l'économie américaine réussisse un atterrissage en douceur, comme nous le prévoyons, et que l'enthousiasme entourant l'IA se confirme, nous nous attendons à ce que le S&P 500 touche les 6.000 points d'ici à la fin de l'année', pronostiquent les analystes de Capital Economics.



Cela correspond à une hausse supplémentaire de l'ordre de 6,5% pour l'indice de référence des gérants américains, qui a déjà progressé de plus de 17% cette année.



Le titre Nvidia, qui a déjà rebondi de 13% sur le mois écoulé, progresse encore de 1,5% à la veille de la parution de ses comptes trimestriels, signe de l'optimisme des investisseurs avant la présentation.



'Au-delà de ses comptes, ce sont ses perspectives qui seront scrutées de près, sachant qu'elles ne vont pas seulement déterminer l'orientation du secteur technologique, mais aussi celle de l'ensemble du marché', prévient un trader.



'Il s'agit donc d'un moment-clé à franchir', souligne-t-il.



Sur le marché des taux, les rendements obligataires se tendent de nouveau, avec un papier à dix ans qui gagne près de trois points de base non loin de 3,85%, suite à la publication d'un indice de confiance du consommateur bien meilleur que prévu.



L'indice du Conference Board est ressorti à 103,3 au mois d'août contre un chiffre révisé de 101,9 en juillet, alors que les économistes attendaient un léger tassement autour de 101.



Dans un communiqué, le ConfBoard note que ce dernier s'inscrit pour le second mois consécutif au-delà de la barre des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est généralement en devenir.



L'organisme professionnel souligne toutefois que les consommateurs se montrent plus pessimistes concernant l'évolution du marché de l'emploi, une situation qui témoigne selon lui de la récente remontée du taux de chômage aux Etats-Unis.





