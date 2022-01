Wall Street: la tendance baissière se prolonge information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert dans le rouge lundi matin, prolongeant sa tendance baissière des dernières semaines et subissant toujours la crainte d'un prochain resserrement monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,9% à 33.606,1 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,8% à 13.377,3 points.



Après le début d'année compliqué signé par les marchés américains (-7% pour le Dow Jones depuis le 1er janvier), les investisseurs semblent vouloir éviter de prendre des positions à l'achat avant les rendez-vous importants des prochains jours.



Avec 210 sociétés du S&P 500 devant dévoiler leurs comptes au cours des deux prochaines semaines, la saison des résultats va indéniablement entrer dans les choses sérieuses lors des prochaines séances.



A en croire les calculs de Credit Suisse, sur les 15% des composantes du S&P ayant déjà présenté leurs résultats, 72% des entreprises ont fait mieux que prévu, avec des chiffres en moyenne supérieurs de 5,5% aux prévisions.



Autre temps fort de la semaine, la Réserve fédérale doit entamer demain une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle un 'statu quo' sur les taux est très largement attendu.



Les investisseurs se montreront très attentifs à tout changement d'éléments de langage de la part de la banque centrale, qui pourrait fournir de précieuses indications sur le calendrier de son resserrement monétaire.



En attendant, le sentiment des investisseurs souffre de l'annonce, ce matin, d'une chute de l'indice PMI en janvier.



L'indice PMI composite d'IHS Markit est ainsi ressorti à 50,8 en estimation flash, un plus bas de 18 mois, à comparer à 57 en données définitives pour le mois précédent.



La croissance a nettement ralenti sur fond de conditions de demande plus faibles, d'aggravation des perturbations de la chaine d'approvisionnement et de pénuries de main d'oeuvre liée à la vague Omicron.



Ce recul alimente les craintes de voir le resserrement monétaire de la Fed coïncider avec un ralentissement de l'activité économique, un scénario de plus en plus redouté par les investisseurs.



S'ajoute à cela une remontée des inquiétudes géopolitiques avec le scénario d'une invasion russe de l'Ukraine, qui ravive la demande pour les actifs les plus sûrs.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt obligataire à 10 ans recule d'ailleurs en direction de 1,72%, un niveau très éloigné du pic de plus de 1,80% atteint la semaine passée.