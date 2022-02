Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la tendance affectée par deux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse mercredi matin en réaction à la parution de deux statistiques venues conforter la Réserve fédérale dans ses plans de remonter les taux cette année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 reculent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les ventes au détail ont fait preuve d'une grande solidité en janvier aux Etats-Unis, un élément qui confirme la résistance de la consommation américaine à la remontée de l'inflation.



Après une chute de 2,5% au mois de décembre, les ventes de détail ont en effet rebondi de 3,8% le mois dernier, un redressement bien supérieur aux estimations du consensus.



Parallèlement, le renforcement des risques inflationnistes fait craindre une accélération de la hausse des taux par la Fed.



Les prix à l'importation ont augmenté de 2% en janvier du fait du renchérissement des prix des produits pétroliers importés, qui ont grimpé de 9,3%.



Hors pétrole, les prix à l'importation affichent encore une progression de 1,4% en janvier.



La récente flambée de l'inflation aux Etats-Unis a convaincu les marchés que la Fed n'avait plus d'autre choix que de remonter ses taux en mars, avant plusieurs autres relèvements prévus d'ici la fin de 2022.



'La grande question est de savoir si la Fed devient réellement moins favorable au marché', s'interroge Peter van der Welle, stratégiste chez Robeco.



La perspective de hausses de taux est habituellement peu porteuse pour les marchés d'actions, d'autant que leur valorisation est aujourd'hui considéré comme historiquement élevée aux Etats-Unis.



'Les multiples des marchés d'actions pourraient diminuer parallèlement à une réduction du bilan de la Fed, et inverser le processus observé durant l'assouplissement quantitatif', prévient Peter van der Welle.



L'analyste de Robeco souligne néanmoins que le repli récent des actions correspond peu ou prou à celui qui se produit souvent avant un premier tour de vis de la Fed.



Alors que l'inflation américaine devrait se résorber au cours des prochains mois, le stress créé par l'ajustement de la politique de la banque centrale pourrait donc être proche de son pic.



La principale question animant les investisseurs pourrait donc bientôt consister à déterminer à quel moment acheter et profiter de bonnes affaires en vue d'un prochain redressement des cours.





